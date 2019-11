Warszawa z utrudnieniami na drogach w weekend. Sprawdź, które ulice będą zamknięte

Przedostatni weekend listopada będzie pracowity dla drogowców w Warszawie. Część stołecznych ulic zostanie zamknięta. Oznacza to utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Sprawdź, w których dzielnicach Warszawy trzeba przygotować się na zmianę organizacji ruchu.

Otwarcie wiaduktu na ul. Postęp

Zamknięty przejazd przez tory na ul. Zabranieckiej i Trakt Lubelski

Do następnego piątku, 29 listopada, zamknięty będzie przejazd przez tory na ul. Zabranieckiej. Oznacza to zmianę w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Kierowcy jadący od strony Trasy Świętokrzyskiej nie będą mogli przejechać w stronę Rembertowa.

22 listopada drogowcy zamkną także fragment ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do Klimontowskiej. Awaryjna naprawa nawierzchni potrwa od piątkowego wieczoru (od godz. 22.00) do poniedziałkowego poranka (25 listopada, około godz. 4.00). Objazd wyłączonego odcinka zostanie poprowadzony ul. Widoczną do Lucerny oraz Wałem Miedzeszyńskim do ul. Kadetów.