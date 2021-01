Warszawa. Zaatakował nożem w hostelu. Wpadł w ręce policji

W niedzielę, 10 stycznia, ok. godz. 16 policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie, że na terenie hostelu mężczyzna został zraniony nożem. Agresywny napastnik podczas kłótni chwycił za nóż i zaatakował nim pokrzywdzonego. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany z raną kłutą trafił do szpitala. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, rannym jest ok. 40-letni Ukrainiec.