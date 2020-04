Warszawa. Zaatakowali osoby wypłacające pieniądze, zostali zatrzymani i aresztowani

- W godzinach porannych policjanci otrzymali zgłoszenie o napadzie, do jakiego doszło na ulicy Przy Agorze. Pokrzywdzony powiedział funkcjonariuszom, że w momencie, kiedy wypłacał pieniądze z bankomatu podeszli do niego nieznani mężczyźni - przekazała Szulc.

Jeden z nich krzyknął "dawaj kasę”, a następnie zaczęli go szarpać i grozić nożem. Pokrzywdzonemu udało się uciec do pobliskiego sklepu. W poszukiwania włączyli się kryminalni. Funkcjonariusze zaledwie kilka ulic dalej zatrzymali podejrzanych mężczyzn. Wyczuwalna była od nich woń alkoholu. Jeden z nich w kurtce skrywał nóż kuchenny. Drugi z zatrzymanych próbował przekupić mundurowych, proponując im 50 złotych, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Obaj 22-latkowie trafili do policyjnych cel. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie mają po 2 promile alkoholu.