Warszawa. "Zabiorą nam powietrze, zniszczą zieleń". Mieszkańcy Wyględowa boją się zmian

Prędko się jednak okazało, że wiedza jest dostępna na wyciągnięcie ręki i tymczasem nie ma powodu ani do rozpaczy, ani do rezygnacji. Trwają bowiem społeczne konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu. To etap, w którym prawo do zabrania głosu i wyrażenia swojej opinii, obaw i oczekiwań ma każda osoba zainteresowana losem zamieszkiwanego przez siebie terenu, bez względu na to, czy ma jakiekolwiek prawo do własności gruntów lub nieruchomości na obszarze, którego plan zagospodarowania dotyczy.