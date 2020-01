Warszawa. Ukradła fotele, bo chciała "doposażyć" mieszkanie

Policja z Warszawy zatrzymała kobietę, która pokusiła się o niecodzienną kradzież. Tłumaczenie było równie nieoczywiste jak przedmioty, które ukradła.

Do tej zuchwalej kradzieży doszło w ostatnią niedzielę. 43-latka miała wykorzystać nieuwagę pracowników hotelu, zlekceważyła kamery monitoringu i wyniosła dwa fotele z wnętrza.

Okazała się, że meble trafiły do mieszkania kobiety. Zaniosła je tam osobiście, wykorzystując to, że mieszka w sąsiedztwie okradzionego hotelu.

43-latka usłyszała zarzut kradzieży. Grozi jej kara do 5 lat więzienia. Wartość wyniesionych z hotelu mebli to ok. 1000 zł.