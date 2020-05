Warszawa. Zabytek o unikalnej wartości artystycznej i historycznej wkracza w ostatni etap prac

Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował, że przyznana została dotacja na III i końcowy już etap prac we wnętrzu zabytkowej kaplicy. "To obiekt o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej", czytamy w komunikacie. Co więcej, jako jeden z niewielu warszawskich kościołów przetrwał działania wojenne bez większych zniszczeń.

Warszawa. Zabytek o unikalnej wartości artystycznej i historycznej wkracza w ostatni etap prac (zabytki.um.warszawa)