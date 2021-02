Warszawa. Zabytkowe drzwi kościoła oblane czerwoną farbą. Komentarz proboszcza

W nocy z soboty na niedzielę w stolicy dwóch mężczyzn zdewastowało zabytkowe drzwi kościoła pw. św. Augustyna. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.

- Z uwagi na zabytkowy charakter drzwi, naprawa będzie kosztować co najmniej kilka tysięcy złotych - powiedział TV Republika proboszcz parafii ks. pr. Walenty Królak.

Do aktu wandalizmu doszło w nocy. Na nagraniu monitoringu widać, że ok. godz. 00:20 dwóch młodych mężczyzn zbliżyło się do kościoła pw. św. Augustyna. Następnie oblali zabytkowe drzwi świątyni czerwoną farbą.

PAP Warszawa. Oblane czerwoną farbą drzwi kościoła pw. św. Augustyna Źródło: PAP , Fot: Radek Pietruszka

W niedzielę rano proboszcz parafii, ks. pr. Walenty Królak zapowiedział, że zgłosi zajście na policję. Jak ocenił, "to przejaw ogromnego chamstwa".

- Policjanci z KRP IV poszukują sprawców uszkodzenia kościoła pw. św. Augustyna. Sprawcy w nocy z 19 na 20 lutego około godziny 00.10 weszli na teren przyległy do kościoła i czerwoną farbą pomalowali drzwi wejściowe, powierzchnię przed drzwiami i ścianę - przekazała w niedzielę stołeczna policja na swoim Twitterze.

Kościół pod wezwaniem św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 wpisany jest do rejestru zabytków. W czasie okupacji ten neoromański kościół z końca XIX wieku na ul. Nowolipki 18 (przed wojną 48/50) stanowił jeden z najwyższych punktów Warszawy, usytuowany w sercu żydowskiej dzielnicy. Po wojnie był jedną z niewielu budowli pozostałych na terenie byłego getta.

To nie pierwsze takie zdarzenie w ostatnim czasie. Do dewastacji kościoła doszło także w ubiegłą niedzielę. Zniszczono wówczas kościół pw. św. Barbary w Warszawie. Informował o tym europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Źródło: Niezależna.pl, PAP

