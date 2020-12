Warszawa zachęca do kolędowania. Plakat promujący wydarzenie budzi kontrowersje

Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, który większość z nas stara się spędzić w gronie najbliższych. W Warszawie jak co roku władze miasta organizują wspólne śpiewanie kolęd. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dosyć nietypowa i mało świąteczna grafika ilustrująca to wydarzenie w mediach społecznościowych.