Warszawa Zachodnia. Wybrano inżyniera kontraktu dla budowy podziemnego tramwaju

We wtorek 15 września PKP PLK i Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą MGGP na realizację budowy przy stacji Warszawa Zachodnia. Znajdzie się tam tunel tramwajowy wraz z przystankiem podziemnym. Prace mają potrwać trzy lata, a wartość inwestycji to ponad 17 mln złotych.

"To oznacza, że mamy profesjonalny zespół wsparcia, tzw. inżyniera kontraktu, który będzie dbał o jakość dokumentacji technicznej oraz nadzorował przebudowę stacji kolejowej oraz budowę tunelu i podziemnego przystanku tramwajowego. Zespół ekspertów zweryfikuje czy wszystkie procedury UE, która współfinansuje budowę, będą stosowane np. podczas rozliczeń finansowych" – poinformował Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich, cytowany przez portal "Transport-Publiczny".

Dojeżdżające do Dworca Zachodniego tramwaje to cześć projektu, który zakłada stworzenie tras łączących Wolę i Ochotę z Mokotowem i Wilanowem.

"Do końca 2023 roku mają powstać dwa odcinki objęte dofinansowaniem unijnym – od Grójeckiej do Dw. Zachodniego oraz od stacji metra Pole Mokotowskie do Miasteczka Wilanów z odnogami w Gagarina i Św. Bonifacego" – podaje "Transport-Publiczny".