Warszawa zacznie rekrutować dzieci do żłobków. Jest data startu

Warszawa. Rafał Trzaskowski: Więcej miejsc w stołecznych żłobkach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski twierdzi, że dzięki prowadzonemu przez miasto programowi darmowych żłobków, liczba miejsc dla maluchów będzie coraz większa. - Program bezpłatnych żłobków wprowadzono w Warszawie we wrześniu 2019 r. Od tego czasu sukcesywnie wzrasta liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi . Było to możliwe m.in. dzięki wykupieniu wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych oraz pozyskaniu do programu przedsiębiorców, którzy prowadzą placówki opieki nad maluchami do 3 roku życia. Miasto buduje także nowe żłobki – powiedział Trzaskowski.

Warszawa. Ratusz podał datę rozpoczęcia rekrutacji do żłobków

Zapisy do żłobków będą możliwe między 2 a 7 czerwca przez internetowy portal rekrutacyjny. Rodzice muszą pamiętać, że by ich dziecko zostało zakwalifikowane musi spełniać określone warunki. Zasady rekrutacji przewidują, że dziecko musi mieszkać z rodzicami na terenie Warszawy i mieć wszystkie obowiązkowe szczepienia. Wyjątkiem od tej reguły są dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogły być zaszczepione. W formularzu rekrutacyjnym znajdzie się miejsce na deklarację spełniania tych warunków. Rodzice będą mogli wybrać dla dziecka maksymalnie 3 placówki.

Wyniki Rekrutacji zostaną ogłoszone 10 czerwca. Następnym krokiem będzie składanie w portalu rekrutacyjnym potwierdzenia woli zapisu dziecka do konkretnego żłobka. Czas na to został wyznaczony na okres między 12 a 18 czerwca do godziny 15.00. Niezłożenie wymaganego pisma w tym czasie pozbawia prawa do zapisu do innej placówki.