Warszawa. Zaczyna się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

Jak informuje stołeczny ratusz, w tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 2243 projekty. Spośród nich po etapach oceny, pod kątem zgodności z przepisami oraz możliwości realizacji w ciągu jednego roku oraz odwołań, zostały dopuszczone 1503. Z nich 1397 to projekty dzielnicowe a 106 ogólnomiejskie.

Jak co roku mieszkańcy zgłosili wiele pomysłów, związanych z przestrzenią publiczną. Są to np. dodatkowe nasadzenia zieleni, postawienie większej liczby ławek, zagospodarowanie skwerów czy stworzenie wybiegów dla psów. Duża część projektów dotyczy utworzenia placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bardzo popularne są również pomysły na organizowanie zajęć sportowych, warsztatów naukowych, pikników oraz budowy nowych ścieżek rowerowych.

– Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy mieszkaniec ma wpływ na to, co powstanie w Warszawie, na sąsiedniej ulicy lub w części miasta, która jest nam szczególnie bliska. Dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu i wyborze najciekawszych i najbardziej potrzebnych projektów. Wspólnie decydujmy o naszym mieście – powiedziała Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorska ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy.