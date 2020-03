Warszawa. Zafoliowane place zabaw również na Pradze-Południe

W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do wyrywania kłódek. "To smutne dla nas wszystkich, gdyż tylko nasze wspólne, mądre działania mają sens" - czytamy w komunikacie.

W poniedziałek burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski podjął decyzję, aby zabezpieczyć urządzenia na placach zabaw folią. We wtorek pierwsze huśtawki zjeżdżalnie i zamki zostały zabezpieczone. "Dla dobra nas wszystkich, nie dewastujmy, nie ćwiczmy, nie bawmy się w powyższych miejscach, zostańmy w domach" - apelują urzędnicy.

Warszawa. Zafoliowane place zabaw na Żoliborzu

Przypomnijmy, we wtorek Rząd wprowadził obostrzenia w zakresie komunikacji. Od środy spotykać się można maksymalnie w dwie osoby. Wyjątek stanowi rodzina. Wychodzić z domu należy tylko w określonych przypadkach m.in. do pracy, do apteki, czy sklepu spożywczego. Dozwolona jest również aktywność fizyczna, pod warunkiem, że zachowamy odstępy i będziemy ćwiczyć osobno. W komunikacji miejskiej muszą być zachowane odstępy, minimum jednego miejsca.