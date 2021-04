Warszawa. Zaginęła Wiktoria Bernacka. Policja apeluje o pomoc

Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa III poszukują zaginionej Wiktorii Bernackiej. 11 kwietnia, ok. godziny 14.30 kobieta wyszła z domu przy ul. Adamieckiego. Miała spotkać się z kolegą, ale do spotkania nie doszło. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną. Nieznane jest miejsce jej pobytu.