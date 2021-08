Warszawa. Zaginiona siostrzyczka. Strażnicy pomogli odnaleźć zgubę

Jak zrelacjonowali w piątek miejscy strażnicy, działo się to w czwartek około godziny 17. Okolicę patrolowała strażniczka i strażnik z VI Oddziału Terenowego. Zanim funkcjonariusz i funkcjonariuszka zdążyli sami zainteresować się zdenerwowaniem dziewczynki, ta sama uznała, że patrol tuż obok to doskonały zbieg okoliczności i warto zaangażować fachowe siły do pomocy.