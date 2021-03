Warszawa. Zakaz palenia papierosów na balkonach? Ankieta wzbudza emocje

15 listopada 2010 roku to data, kiedy uchwalono ustawę o zakazie palenia w miejscach publicznych. Początkowo pomysł ten wzbudzał liczne kontrowersje, z czasem jednak społeczeństwo przyzwyczaiło się i zastosowało do zasady, według której palić nie można w takich miejscach jak np.: szkoły, urzędy, restauracje czy przystanki autobusowe.

W ostatni weekend na kilku warszawskich grupach na Facebooku pojawiła się ankieta dotycząca zakazu palenia papierosów na balkonach w blokach mieszkalnych. Autor publikujący ankietę tłumaczy, że ma to na celu poznanie opinii mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Warszawa. Zdanie są podzielone

"Oj prawda! Śmierdzi to strasznie!" – brzmi pierwszy od góry komentarz pani Alicji – jednej z mieszkanek dzielnicy.

"Zawsze ilekroć wieczorem chce wywietrzyć sypialnię przed snem sąsiad delektuje się wieczornym dymkiem, a jak robi imprezę (często), to jest to wielogodzinne palenie. Sypialnia śmierdzi szlugami. Pytanie - kto narusza czyją wolność, bo ja czuję, że ktoś narusza moje prawo do świeżego powietrza" – pisze dalej pani Magdalena mieszkająca na Ochocie.