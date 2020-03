Warszawa. Zakaz wstępu do Lasu Kabackiego? Tego chce ursynowski radny

W ostatni weekend warszawiacy tłumnie odwiedzili warszawskie lasy na Kabatach i Bielanach. Parkingi przy Kampinosie zapełniały się do ostatniego wolnego miejsca. Radny dzielnicy Mateusz Rojewski spytał w interpelacji burmistrza Ursynowa Roberta Kempę o możliwość zamknięcia Lasu Kabackiego.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu obostrzeń dotyczących przemieszczania się. Do 11 kwietnia zgromadzenia nie mogą być większe, niż 2 osoby. Wyjątek stanowią rodziny i właśnie to budzi wątpliwości radnego.