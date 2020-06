Warszawa. Zapadła się jezdnia na ul. Górczewskiej

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że w poniedziałek rano doszło do awarii na ul. Górczewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Deotymy. Częściowo zapadła się jezdnia w kierunku Bemowa. Na środkowym pasie jezdni ul. Górczewskiej pojawiła się niewielka dziura.

Zamknięty jest prawy i środkowy pas ruchu od ul. Deotymy do Ciołka. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Bemowa.

- Dokładnie nie wiadomo, co było przyczyną zapadnięcia się jezdni. To jest w okolicy budowy metra, ale na razie trudno powiedzieć, czy ma to związek z budową metra. Na miejscu byli wodociągowcy. Sprawdzili, że nie ma przyczyny wodociągowej ani kanalizacyjnej – powiedział WawaLove rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.