Kolektor Wiślany po lewej stronie rzeki w Warszawie ma powstać do 2024 roku. Będzie zbierał ścieki z Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan oraz przesyłał je do oczyszczalni "Czajka". Budowa 2 z 3 jego odcinków pochłonie 427 mln zł.

Warszawa zapłaci ok. 350 mln zł firmie Budimex za budowę najdłuższego odcinka kolektora. Ma mieć długość 5,5 kilometra i średnicę 3,2 metra. Decyzja w tej sprawie zapadła 8 stycznia.

Warszawa zapłaci za nowy kolektor ścieków. Prawie 500 mln zł

Już jesienią podpisano umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni "Powiśle". Wartość kontraktu to prawie 80 mln zł. Warszawa przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek, który ma znaleźć się na Bielanach. Łączna wartość inwestycji wyniesie prawie pół miliarda złotych.

Kolektor Wiślany będzie ciągnął się wzdłuż ulic Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Połączenie z miejską siecią kanalizacyjną zapewnią mu pompownie "Powiśle" i "Wiślaną". Ma on ograniczyć do minimum zrzut ścieków do Wisły kanałami burzowymi oraz ryzyko powstawania zalewisk i podtopień w czasie ulew.