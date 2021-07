Warszawa. Zaprosiła mężczyznę do mieszkania. Jej wspólnik go okradł

Na komisariat przy ul. Malczewskiego na Mokotowie zgłosił się mężczyzna. Zawiadomił o kradzieży karty płatniczej i dokonaniu nią dziesięciu transakcji na ok. 500 zł. Jak zeznał, na początku lipca spotkał się z kobietą poznaną na portalu randkowym. Kobieta zaprosiła go do mieszkania. Podczas spotkania miał przy sobie portfel, a w nim kartę płatniczą. Po wizycie zauważył, że zniknęła zarówno karta, jak i pieniądze z konta. Okazało się, że kartą dokonano dziesięciu transakcji w pobliskim sklepie.