Warszawa. Zareagowali w trudnych sytuacjach. Wybrano osobowości przyjazne pasażerom

Konkurs "Osobowość WTP Przyjazna Pasażerom" jest wspólną inicjatywą Zarządu Transportu Miejskiego oraz operatorów czyli przewoźników, z którymi ZTM zawarł umowy na świadczenie usług przewozowych. Jest przeznaczony dla etatowych pracowników firm przewozowych, którzy mają ogromny wpływ na to jak funkcjonuje transport publiczny w stolicy. To dzięki nim tysiące pasażerów codziennie szybko i bezpiecznie dociera do pracy, szkoły i na uczelnie – podkreślił w komunikacie stołeczny ratusz.