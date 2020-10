Warszawa. Zarzuty dla sprawcy pobicia motorniczej. Zwróciła uwagę na brak maseczki

Podejrzany mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednocześnie wyrażając skruchę.

- Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanego, prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Za czyny zarzucone podejrzanemu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 - przekazała Skrzyniarz.

Do zdarzenia doszło w sobotę 17 października około godz. 7.00. Motornicza, która zatrzymała tramwaj linii 25 na przystanku Dworzec Centralny, jadący w kierunku Ochoty, zauważyła kilka osób, które podróżowały bez zasłaniania nosa i ust. Kobieta podeszła do trzech pasażerów, aby zwrócić im uwagę.

Jeden z mężczyzn zaatakował motorniczą. Kobieta ze złamaną nogą trafiła do szpitala. Jak dowiedział się portal WawaLove, agresywni mężczyźni uszkodzili także wycieraczki w tramwaju.

Kobiecie została zapewniona pomoc psychologiczna. - Ta sytuacja to wynik tego, że nie ma jasnych przepisów określających to, kto powinien kontrolować noszenie maseczek i przestrzeganie limitów w komunikacji miejskiej. My apelujemy cały czas o przejrzyste określenie zasad kontroli autobusów czy tramwajów - powiedziała w rozmowie z WawaLove rzeczniczka stołecznego ratusza, Karolina Gałecka.