Warszawa. Zastrzelił sąsiadkę, chciał zabić jej syna. Grozi mu dożywocie

Do zabójstwa doszło w lipcu 2019 roku na warszawskim Bródnie, przy ulicy Łąkocińskiej 3. Pokrzywdzeni wezwali inspektora budowlanego, któremu zgłosili, że K. zbudował na podwórku pod budynkiem mieszkalnym nielegalne szambo.

Podczas kontroli 65-letni Andrzej K. sięgnął po broń i oddał kilka strzałów do Agnieszki G. Kobieta zmarła. Mężczyzna wycelował broń w kierunku jej syna, jednak nie wypaliła. Wówczas próbował ugodzić go nożem w okolice żeber, co mu się nie udało.