Warszawa. "Zaszczep się w majówkę". Mobilna akcja z jedną dawką

Ta specjalna akcja, która przeprowadzana jest z inicjatywy rządu, wspieranej przez wojewodów, jest okazją do tego, by po majowych spacerach i aktywności na świeżym powietrzu, skorzystać z tej okazji, że na szczepienie można stawić się bez rejestrowania się wcześniej. Jednak trzeba mieć przy sobie zaświadczenie o wpisaniu się do list chętnych do przyjęcia szczepionki. Dowód może mieć postać elektroniczną.