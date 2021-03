Warszawa. Zatrzymani za posiadanie narkotyków. Wartość na czarnym rynku: 1,3 mln złotych

Akcja policjantów stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw KSP doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze znaleźli przy nich środki odurzające.

23-latek wpadł, gdy próbował przenieść do swojego mieszkania 1,5 kg heroiny. Został zatrzymany na klatce schodowej jednego z bloków. Drugi z mężczyzn, 54-latek, wpadł w ręce policji podczas przewożenia narkotyków samochodem. Policjanci zabezpieczyli 5 półkilogramowych paczek z narkotykami. Jak wykazały badania laboratoryjne, była to heroina. Czarnorynkowa wartość kokainy i heroiny to 1,3 mln złotych.