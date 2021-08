Warszawa. Zatrzymani za włamanie do kancelarii notarialnej. Mieli na koncie inne przestępstwa

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Jak przekazał rzecznik śródmiejskiej policji podinspektor Robert Szumiata, praca policjantów doprowadziła do ustalenia i zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzewanych o włamanie do kancelarii notarialnej. - Nieznani jeszcze wtedy sprawcy wyszli z niczym, bo jak sami stwierdzili w lokalu nie było nic, co można byłoby ukraść - podkreślił rzecznik śródmiejskiej policji.