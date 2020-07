Warszawa. Zazieleni się ul. Francuska. Powstaną ogrody deszczowe

Dzięki projektowi mieszkańców z budżetu obywatelskiego, ul. Francuska zazieleni się jeszcze bardziej. Zamiast betonu i kostki będą nowe rośliny i ogrody deszczowe. Właśnie ogłoszono przetarg na prace.



Ulica Francuska przeszła generalny remont w 2010 r. Wówczas pojawiła się nowa nawierzchnia, eleganckie chodniki i oświetlenie. Obecne prace będą uzupełnieniem przebudowy. Obejmą całą ul. Francuską i pl. Przymierza, do skrzyżowania z ul. Meksykańską – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Pomysł zazielenienia ul. Francuskiej został zgłoszony przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Wybrano go do realizacji w głosowaniu. Jego głównym założeniem jest zwiększenie powierzchni zielonej poprzez rozebranie zbędnego betonu i kostki – w tym wybrukowanych powierzchni wyłączonych z ruchu, narożników skrzyżowań i wysepek. W sumie do rozbrukowania przeznaczono ponad tysiąc metrów kwadratowych nawierzchni w kilkudziesięciu miejscach. W tym miejscu zasadzonych zostanie blisko 9 tysięcy krzewów irgi, róży i lilaku oraz byliny.

Warszawa. Trzy ogrody deszczowe

Projekt obejmuje również budowę trzech ogrodów deszczowych. Powstaną na odcinku od ul. Walecznych do ul. Zwycięzców, pomiędzy jezdnią a chodnikiem, zamiast dotychczasowych powierzchni brukowanych. Ogród deszczowy to naturalna forma zapewniająca odwodnienie jezdni i retencję wody opadowej. Składa z kilku warstw żwiru i piasku, co umożliwia wsiąkanie wody w grunt. Nadmiar wody po napełnieniu się ogrodu jest odprowadzany do kanalizacji. Ogrody zostaną obsadzone roślinami lubiącymi wilgoć: bodziszkiem błotnym, miętą wodną, irysem, krwawnicą, pięciornikiem błotnym, kosaćcem żółtym i sitem rozpierzchłym.

Warszawa. Zmiany w organizacji ruchu

Projekt nie będzie wiązał się z dużymi zmianami w organizacji ruchu. Będą to raczej drobne korekty, zwiększające poziom bezpieczeństwa. Zlikwidowane zostaną powierzchnie wyłączone z ruchu, wykorzystywane często do nielegalnego parkowania, co ogranicza widoczność pieszych na przejściach. Dzięki temu będzie można bezpieczniej przejść przez ulicę w rejonie ul. Berezyńskiej, Walecznych, Obrońców i Meksykańskiej. Zniknie jedna zatoka do parkowania, mieszcząca 4 samochody, w rejonie przystanku Francuska 02. Usunięta zostanie część słupków wygradzających i znaków drogowych.

Na całej długości ul. Francuskiej będą wyznaczone cztery "koperty" dla pojazdów dostawczych. Koperty będą zastrzeżone dla dostawców w godzinach 7-17.

Przetarg na wykonanie prac został właśnie ogłoszony. Na oferty firm ZDM czeka do 7 sierpnia. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, nowe nasadzenia pojawią się na ul. Francuskiej już jesienią.