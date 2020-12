Warszawa. Zbiórka krwi. Śródmieście zagrało dla życia po raz 12

Jak podkreśla Urząd Dzielnicy Śródmieście, 2 797 litrów krwi to niemal 6 216 jednostek. Do operacji serca potrzeba średnio 6 jednostek krwi, do przeszczepu wątroby średnio 20 jednostek, a żeby uratować ofiarę wypadku drogowego – nawet aż 50 jednostek. Krew, którą podzielili się warszawiacy może więc uratować życie od kilkuset do nawet tysiąca osób. Dotychczasowe edycje zbiórki zaowocowały zgromadzeniem niemal 11 tys. litrów krwi.