Warszawa. Zbudują światła na przejściu dla pieszych przy ul. Senatorskiej

Projekt przewiduje zmiany w geometrii, czyli w kształcie jezdni i chodników, w rejonie przejścia. Poszerzony zostanie chodnik w północno-zachodnim narożniku, od strony ulicy Elektoralnej i placu Bankowego. Różnica wysokości pod budynkiem byłego Hotelu Saskiego sprawia, że większość chodnika znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Dla osób o ograniczonej mobilności do dyspozycji jest jedynie wąski pas chodnika przy samej krawędzi jezdni. Zostanie on poszerzony.