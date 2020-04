Warszawa. Zdalna deklaracja dotycząca gospodarowania odpadami

Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożyć do 10 kwietnia nową deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami. Jest to spowodowane zmianą w systemie opłat. Teraz mogą to zrobić zdalnie z pomocą kreatora.

Warszawa. Można złożyć zdalnie deklarację dotyczącą gospodarowania odpadami (East News)