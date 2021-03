Warszawa. Zderzenie dwóch aut na Wale Miedzeszyńskim. Kierowca był pijany

We wtorek w Warszawie doszło do groźnego wypadku. Auta są doszczętnie zmiażdżone i pogięte. Kierowcy są ciężko ranni, ale żyją. Do nieszczęścia było niedaleko. Wszystko za sprawą alkoholu.

