Warszawa. Zderzenie na S8, jest kilkukilometrowy korek

Zderzenie dwóch samochodów na trasie S8, na wysokości ul. Modlińskiej na Białołęce. Na trasie w kierunku Poznania jest kilkukilometrowy korek.

We wtorek rano na trasie S8 w Warszawie zderzyły się dwa samochody - tir i auto osobowy. Jeden z pojazdów stoi w poprzek jezdni, blokując drogę - informuje tvnwarszawa.pl.

Do wypadku doszło na wysokości ulicy Modlińskiej, na Białołęce. To fragment trasy S8, który prowadzi ze stolicy do Poznania.