Warszawa. Zderzenie pięciu aut na moście Grota-Roweckiego. Wielki korek na S8

To nie były poważne wypadki. Samochody przed godziną 15 najeżdżały na siebie na zatłoczonej drodze. Ruch na trasie był ogromny. To efekt długiego weekendu i wyjątkowo atrakcyjnej pogody - warszawiacy ruszyli poza miasto i na tereny spacerowe wokół stolicy, a do centrum jechało wiele pojazdów z pozawarszawskimi rejestracjami.