Warszawa. Zderzenie tramwajów. Rannych nie było czym odwieźć do szpitala

Poszkodowane były trzy osoby, jednak dwie z nich, podróżujące pierwszym tramwajem, w który wjechał w poprzedzający go pojazd, o własnych siłach opuściły wagony. Kobieta, która w chwili wypadku jechała linią 41 i miała pod opieką dziecko, ucierpiała najmocniej, nie była w stanie sama stanąć na nogi.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Jednak to okazało się nie być łatwe do zrealizowania. Dyspozytorzy nie mieli żadnej wolnej karetki, którą mogliby natychmiast wysłać do tego zdarzenia.