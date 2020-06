Warszawa. Zdjęcia dawnej stolicy znalezione na śmietniku

Warszawa. Śmietnikowe odkrycie

Mężczyzna natknął się w altance śmietnikowej, pośród różnego rodzaju papierów przeznaczonych do wyrzucenia, na fotografie z lat sześćdziesiątych. Czarno-białe zdjęcia znajdowały się w skoroszycie i przedstawiały one starą stolicę, a dokładnie dwie konkretne dzielnice – Bielany oraz Żoliborz. Pan Jan skoroszyt zabrał do domu i dokładnie przejrzał.