Warszawa. ZDM przeprowadza przetarg na konserwację oświetlenia

Do zadań konserwatora w ramach trzyletniej umowy będzie należało m.in. usuwanie usterek. Chodzi o całodobowe pogotowie. Konserwator będzie musiał zapewnić prawidłowe działanie latarni, czyli opraw i wszystkich urządzeń oświetleniowych. Do zadań będzie należało również dbanie o estetyczny wygląd, mycie kloszy i słupów i w razie potrzeby wymiana na nowe. Ważnym zadaniem będzie systematyczne usuwanie z urządzeń oświetleniowych nielegalnych plakatów, reklam itp.

Warszawa. Dodatkowe oszczędności

Wymiana 43 tysięcy opraw sama w sobie będzie dużym źródłem oszczędności. Zużycie energii elektrycznej będzie trzykrotnie niższe. W ciągu roku jest to oszczędność ok. 38 GWh, czyli kwoty ok. 16 mln zł. Same tylko oszczędności energii pozwolą na zwrot kosztów inwestycji w ciągu trzech lat.