Warszawa. ZDM remontuje Żoliborz. Będą weekendowe utrudnienia

Prace remontowe przy ulicy Potockiej rozpoczęły się już w piątek około godziny 22.00 i potrwają do poniedziałkowego poranka.

Zarząd Dróg Miejskich informuje o zamknięciu dla ruchu jezdni na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Gwieździstej od piątku wieczorem do poniedziałku, 24 sierpnia, do godz. 4.00.