Warszawa. Zgredek i Kremuś szukają domu. Ich kryjówkę rozebrała wielka maszyna

Takie "polowanie" nie było łatwe. Wymagało wielu sprzętów, przynęt i konstrukcji oraz cierpliwości. Wolontariuszki zwabiły podopiecznych do specjalnej zagródki i do transporterka. To były chwile wielkiego stresu dla kociaków, ale tylko w ten sposób można było je uratować przed śmiercią lub tułaczką po dzielnicy, w której nie ma już wielkich szans na znalezienie nowej kryjówki.