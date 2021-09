Warszawa. Zielone słupy tramwajowe. Będą oplecione bluszczem

Warszawa. Zielone tory bez podlewania

Słupy z bluszczem to kolejny tramwajowy zielony projekt w Warszawie, która jest liderem w tego typu przedsięwzięciach w Polsce. W mieście jest już ponad 25 km zielonych torów. Tradycyjna konstrukcja torowisk jest zastępowana zielonym dywanem. Stołeczni tramwajarze wprowadzają nowe gatunki roślin, które rosną wzdłuż szyn. Rezygnują z trawy, która wymaga podlewania na rzecz rozchodnika. Jest to roślina, która początkowo eksperymentalnie została posadzona na ul. Obozowej, a teraz dzięki temu, że nie potrzebuje podlewania trafia na inne ulice. To szczególnie ważne przy ocieplającym się klimacie i braku wody w Polsce.