Warszawa. Złamała kwarantannę. Chciała oszukać policję

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali kobietę, która zlekceważyła obowiązek kwarantanny. Mimo potwierdzonego zakażenia koronawirusem wyszła na zakupy do ulicznego warzywniaka. Policjantom chciała wmówić, że to nie ona. Teraz kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Warszawa. 52-latka złamała zakaz opuszczania mieszkania (PAP)