Warszawa. Żłobki będą przyjmować tylko zaszczepione dzieci

Tylko w Warszawie prawie dwa i pół tysiąca dzieci nie ma obowiązkowych szczepień. Dla nich i dla ich rodziców oznacza to problem, ponieważ od stycznia stołeczne żłobki będą przyjmować tylko zaszczepionych podopiecznych.

"Od stycznia z bezpłatnych miejsc w warszawskich żłobkach gwarantowanych przez miasto będą mogły korzystać tylko zaszczepione dzieci. To konieczny krok w trosce o zdrowie najmłodszych warszawiaków. Dziękuję radnym za poparcie mojego wniosku!" - podkreślił Rafał Trzaskowski .

Magdalena Łań z Urzędu Miasta Warszawy dodaje, że albo to zmobilizuje rodziców, żeby zaszczepili dzieci i wtedy już nie ma przeszkód, by mogły chodzić do miejskiego żłobka, albo znajdą jakieś inne rozwiązanie, jeśli chodzi o opiekę.