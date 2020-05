Warszawa. Złodziej chciał poznać smak złota, teraz pozna smak kary

Warszawa. Apetyt na biżuterię skończył się w radiowozie

Zatrzymany 42-latek ukradł łańcuszek zrywając go z szyi jednej z pasażerek tramwaju, jadącym Mostem Poniatowskiego. Po kradzieży mężczyzna natychmiast rzucił się do ucieczki, ale ta miała dla niego marny skutek. W pogoń za nim rzucili się przypadkowi przechodnie i dogonili go na ulicy Solec. Następnie poprosili o interwencję policję. Kiedy policjanci przejęli uciekiniera, okazało się, że nie ma już przy sobie łańcuszka. Nie mieli jednak wątpliwości, że mają w rękach właściwą osobę, więc zabrali zatrzymanego do radiowozu.