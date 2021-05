Warszawa. Złodziej torebek zatrzymany. Przed policją uciekał w krzaki

Z zebranego przez policjantów materiału wynika, że mężczyzna może mieć przedstawionych wiele zarzutów. Jak informuje podkomisarz Robert Koniuszy, okazało się, że samochód, którym przyjechał na ulicę Orkana, zielony opel astra, to pojazd skradziony w Małkini. Sam zatrzymany podczas przesłuchania wyjawił, że wyrwał starszej pani torebkę, ponieważ chciał zdobyć pieniądze oraz dowód osobisty kobiety, który zamierzał wykorzystać do wzięcia kredytu. Za popełnione czyny może mu grozić do 8 lat kary pozbawienia wolności.