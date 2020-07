Warszawa. Zmiany na Gocławiu. "Bezpieczeństwo tu pasuje"

Tzw. "obwodnicę" Gocławia przecina ponad 20 przejść dla pieszych. Ciąg ulic Meissnera – Abrahama – Umińskiego jest gęsto zabudowany przez osiedla mieszkaniowe. To właśnie z myślą o okolicznych mieszkańcach ZDM planuje modernizację tej okolicy .

"Wszystkie te miejsca zostały przez nas wzięte "pod lupę" w ramach prowadzonego sukcesywnie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść bez sygnalizacji świetlnej. Łącznie na 24 przejścia (ściśle ujmując 12 przejść podwójnych, czyli przez dwie jezdnie) aż 21 zostało ocenionych na 0 lub 1 w 5-punktowej skali. Łącznie na całej Pradze-Południe taki miejsc było 51. Oznacza to, że w ciągu "obwodnicy" znajduje się blisko połowa potencjalnie najniebezpieczniejszych przejść w dzielnicy" – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Warszawa. ZDM proponuje rozwiązanie

"Kończymy już przygotowanie projektów, które znacznie poprawią bezpieczeństwo na wszystkich wspomnianych przejściach na Gocławiu. Będzie to połączone z realizacją pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców w minionych edycjach budżetu obywatelskiego" – czytamy w komunikacie.

Dwupasmowy ciąg Meissnera – Abrahama – Umińskiego ze skrajnie prawym pasem wykorzystywanym do parkowania, zostanie utrzymany w uporządkowanej formie. Powstaną tam nowe miejsca parkingowe. Ulica Meissnera zostanie natomiast zwężona z dwóch pasów do jednego. Tam , gdzie będzie taka możliwość na skrajnym prawym pasie zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Jednopasmowy układ zostanie wdrożony w okolicach przejść dla pieszych, co spowoduje, że nie będzie już możliwości wyprzedzania tam. Planowana modernizacja nie obejmie skrzyżowań Meissnera z Fieldorfa i Bora-Komorowskiego, które posiadają sygnalizację świetlną.