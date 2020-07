Warszawa. Zmiany na wybrzeżu, budowie metra i frezowanie. Weekendowe utrudnienia

W piątek, 17 lipca kierowców czekają utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. To jednak nie koniec "niespodzianek" na warszawskich drogach.

Warszawa. Zmiany na praskim wybrzeżu

Wykonawca prac związanych z budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego praskiego brzegu oraz przebudowy ciągu ul. Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie w czwartek, 16 lipca, ok. godz. 12.00 wprowadzi zmiany w rejonie ul. Okrzei.

Warszawa. Zmiany na skrzyżowaniu ulicy Górczewskiej i Powstańców Śląskich

Na ul. Górczewskiej trwa obecnie budowa stacji metra C04 "Powstańców Śląskich". Prace weszły aktualnie w etap budowy układu korytarzy pod skrzyżowaniem ulicy Powstańców Śląskich z Górczewską, które posłużą w przyszłości pasażerom do przemieszczania się na stację.

"Te prace wymagają zajęcia środka skrzyżowania. W ostatnich dniach wykonawca przebudowywał skrzyżowanie, by ruch odbywał się jak na rondzie, omijając teren budowy. W piątek, 17 lipca, o godz. 22.00 ruch zostanie skierowany na tymczasowe jezdnie. Utrzymane zostaną wszystkie relację skrętne. Od sobotniego poranka będzie funkcjonowała również sygnalizacja świetlna. Wokół ronda wytyczona została droga rowerowa. Utrzymane będą również przejścia dla pieszych na wszystkich wlotach. Tramwaje na swoje tory nie wrócą jeszcze przez ponad tydzień. Ich powrót planowany jest od 24 lipca" – podaje Urząd Miasta.

Warszawa. Ulica Wołoska i frezowanie

"Od piątku, 17 lipca, od godz. 22.00 do poniedziałku, 20 lipca, do około godz. 4.00, jezdnia będzie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Woronicza do Marynarskiej. Jadący ul. Wołoską od strony centrum będą musieli skręcić na skrzyżowaniu z ul. Woronicza, nie będzie możliwości jazdy dalej na wprost. Objazd zamkniętej jezdni będzie poprowadzony ulicami: Woronicza – al. Niepodległości – al. Wilanowska lub Woronicza – Racjonalizacji – Konstruktorska – Postępu" – tłumaczy ratusz.