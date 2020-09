Warszawa. Zmiany przy ul. Kasprzaka. Nowy chodnik i ścieżka rowerowa

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej i wymianę chodnika po północnej stronie ul. Kasprzaka, na odcinku między ulicami Karolkową a Giełdową. Pierwszy z trzech etapów obejmuje ok. 50-metrowy odcinek od ul. Karolkowej. Widać już zarys przyszłej drogi dla rowerów. Wymieniony częściowo został też chodnik.

Pierwszy etap dotyczy także prac na fragmencie ul. Karolkowej od ul. Kasprzaka do Giełdowej. Plan zakłada położenie tutaj nowego trotuaru i przesunięcie w stronę północną zjazdu z ul. Karolkowej pod budynek inwestora. Ze względu na zjazd korekcie ulegnie organizacja ruchu. Wydłużony będzie odcinek z dwoma pasami ruchu na ul. Karolkowej w kierunku ul. Kasprzaka – jednego do jazdy na wprost lub skrętu w prawo i drugiego do skrętu w lewo.