Warszawa. Zmiany w komunikacji po otwarciu stacji metra na Woli

Od 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w układzie komunikacyjnym po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli. Stołeczny ratusz zaprezentował nowości, które ułatwią podróżowanie mieszkańcom zachodniej części Warszawy. Warszawa. Po otwarciu nowych stacji metra konieczne są zmiany w komunikacji Pasażerowie mogą już od kilku miesięcy korzystać z nowych stacji metra na Woli: Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Wybuch epidemii opóźnił wprowadzenie całości zmian w układzie komunikacji miejskiej na Woli i Bemowie. Według założeń projektu, stacja metra Księcia Janusza ma się stać węzłem przesiadkowym, z którego autobusy będą jechać w kierunku północnym (Koło, Fort Bema), zachodnim (Jelonki, Nowe Bemowo, Stare Babice) oraz południowym (Ulrychów, Odolany). Uruchomienie go w początkowej fazie epidemii, kiedy panowały największe obostrzenia w życiu społecznym, było niewskazane. W szczycie komunikacyjnym w ciągu godziny miało stąd odjeżdżać około 80 autobusów, przewożących kilka tysięcy pasażerów – podkreśla stołeczny ratusz. Mogłoby to prowadzić do gromadzenia się pasażerów na przystankach po każdorazowym przyjeździe pociągu metra od strony centrum. Pozostawienie dotychczasowego układu tras autobusów minimalizowało to ryzyko. Dlatego w czasie obowiązywania ograniczeń wprowadzona została jedynie niezbędna część z zaplanowanych i poddanych długim konsultacjom społecznym nowych tras i częstotliwości, związana bezpośrednio z otwarciem fragmentu ul. Górczewskiej. Od kwietnia zmieniły się tylko trasy autobusów linii 171, 190, 520. Teraz nadchodzi czas na resztę projektu układu komunikacyjnego, który pomoże w pełni wykorzystać potencjał wydłużonej linii metra M2. Pakiet zmian w komunikacji naziemnej został przygotowany tak, aby dojazd do metra z zachodniej części stolicy i gmin aglomeracji był jak najlepszy - przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń ze Śródmieściem, przede wszystkim tramwajowych. Dzięki metru możliwy będzie szybki i bezpośredni dojazd z Woli do Śródmieścia i na Pragę. Dogodną przesiadkę do metra zyskają również mieszkańcy Bemowa, osiedli w zachodniej części miasta, a także m.in. Leszna, Mariewa, Koczargów, Babic. Przed rozpoczęciem budowy metra w autobusach kursujących wzdłuż ul. Górczewskiej było w ciągu godziny ok. 5,4 tys. miejsc. Metro w tym samym czasie zaoferuje ok. 24 tys. miejsc. Warszawa. Przeprowadzono konsultacje Ratusz przeprowadził konsultacje społeczne. Odbyło się siedem spotkań z mieszkańcami w kilku dzielnicach (na Bemowie, Woli, Bielanach i w Śródmieściu). Zbierano opinie w ankietach i za pośrednictwem poczty elektronicznej (przyszło niemal 4 tys. maili). Przeanalizowano również komentarze na profilach w mediach społecznościowych. Efektem tej pracy jest projekt zmian. Co się zmieni teraz? Na nowe trasy wyjadą autobusy linii: 102, 105, 109, 129, 136, 149, 184, 201, 714, 719, 729. Na ulicach Warszawy pojawią się autobusy dwóch nowych linii – 106 i 284, a na trasie 523 będzie nowy przystanek. Przestaną jeździć autobusy linii 155, a 397 zamienią się w kursy skrócone 197 na dłuższej trasie. Analizując załączone schematy, planując podróże i przesiadki należy pamiętać, że ze względu na trwające wakacje szkolne i remonty, część linii ma tymczasowo zmienione trasy lub została zawieszona. Autobusy linii 201 do czasu powrotu uczniów do szkoły nie będą przejeżdżały przez ul. Żołnierzy Wyklętych. Podobnie będzie z dodatkowymi kursami linii 105, zaczynającymi rano od przystanku Fort Wola – te wyjadą dopiero we wrześniu. Szczegóły zmian w układzie komunikacyjnym po otwarciu nowych stacji metra na Woli Linia 102: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – Chłopickiego - Szaserów – Dwernickiego - Podskarbińska - Międzyborska (powrót: Grenadierów) - al. Waszyngtona - al. Józefa Poniatowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - most Świętokrzyski - Zajęcza - Dobra (powrót bezpośrednio Tamką) - Tamka – Kopernika - Świętokrzyska - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Królewska - pl. Grzybowski - Twarda - Emilii Plater - EMILII PLATER Autobusy linii 102 kursować będą z taką samą częstotliwością jak obecnie - co 20 minut w godzinach szczytu i poza szczytem oraz co 30 minut w soboty i święta. Linia 105: OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Lazurowa - Połczyńska - Wolska – Kasprzaka - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO Autobusy linii 105 kursować będą co 5 minut w godzinach szczytu, co 10 minut poza szczytem oraz co 15 minut w soboty i święta. Po wakacjach częstotliwość kursowania wzrośnie do zaplanowanej w projekcie - co 4 minuty w godzinach szczytu, co 10 minut poza szczytem oraz w weekendy. Dodatkowe kursy linii 105 (tylko w szczycie porannym, tylko w kierunku krańca RONDO DASZYŃSKIEGO) zostaną uruchomione po okresie wakacyjnym. Będą realizowane na trasie: FORT WOLA - Wolska – Kasprzaka - Prosta - RONDO DASZYŃSKIEGO Autobusy linii 105 na krótszej trasie kursować będą co 8 minut. Linia 106: MŁYNÓW - Płocka - Wolska - Skierniewicka (powrót: Skierniewicka – Kasprzaka - Płocka) - Siedmiogrodzka - Grzybowska - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Świętokrzyska – Kopernika - Tamka - Dobra - Lipowa - Browarna - BROWARNA (powrót: Karowa - Dobra) Autobusy linii 106 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem, natomiast co 15 minut w soboty i święta. Linia 109: OS. GÓRCZEWSKA - Górczewska - Elekcyjna – Ordona - Kasprzaka - Prosta - al. Jana Pawła II - Aleje Jerozolimskie (powrót: Emilii Plater - Świętokrzyska) - Bracka - pl. Trzech Krzyży (powrót: Nowy Świat) - Książęca - Rozbrat - Górnośląska - Solec - Łazienkowska - TORWAR (powrót: Łazienkowska - Rozbrat) Autobusy linii 109 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu oraz co 20 minut poza szczytem, a także w soboty i święta. Linia 129: KOŁO - Obozowa - Deotymy - Górczewska - Jana Olbrachta - Stroma (powrót: O. Boznańskiej) - Strąkowa - Powstańców Śląskich - Dźwigowa - Wałowicka - Sympatyczna - Cegielniana - Techników - Popularna - Bolesława Chrobrego - Ryżowa - Dzieci Warszawy – W. Sławka - Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Spisaka (powrót gen. Sosnkowskiego) - Regulska - PKP URSUS Autobusy linii 129 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 136: MŁYNÓW - Płocka - Górczewska - al. Prymasa Tysiąclecia - Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha - Żwirki i Wigury - Woronicza - Racjonalizacji - Konstruktorska - Wołoska – W. Rzymowskiego - Dolina Służewiecka - al. KEN – Surowieckiego – Romera – Herbsta – rtm. Pileckiego – Ciszewskiego - Dereniowa – Gandhi - Cynamonowa – Płaskowickiej – CYNAMONOWA (powrót: Płaskowickiej - al. KEN) Autobusy linii 136 kursować będą co 10 minut w godzinach szczytu oraz co 15 minut poza szczytem, a także w soboty i święta. Linia 149: GROTY - Bolimowska (powrót: Spychowska – Dobrzańskiego „Hubala”) – Kocjana - Lazurowa - Górczewska - Deotymy - Obozowa - KOŁO Autobusy linii 149 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu, poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 155 – likwidacja linii Linia 184: METRO MŁOCINY – Kasprowicza - al. Reymonta - Powstańców Śląskich - Wrocławska - Radiowa - Dywizjonu 303 – Obozowa – Ciołka - Górczewska - Elekcyjna – Ordona – Kasprzaka - al. Prymasa Tysiąclecia - Aleje Jerozolimskie – ppłk. Sokołowskiego „Grzymały” - Szczęśliwicka - SZCZĘŚLIWICE Autobusy linii 184 kursować będą co 12 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i święta. Linia 197 na krótszej trasie (tylko w dni powszednie, dawniej jako linia 397). Na trasie podstawowej autobusy kursują bez zmian. METRO STARE BIELANY - al. Zjednoczenia – S. Żeromskiego – W. Perzyńskiego – M. Rudnickiego - Obrońców Tobruku – Księcia Bolesława – Księcia Janusza - Obozowa – E. Ciołka - Górczewska - Jana Olbrachta - Redutowa - Wolska - Fort Wola - CM. WOLSKI Autobusy linii 197 na trasie skróconej kursować będą co 15 minut. Na wspólnym odcinku z pozostałymi kursami linii 197 zapewni to częstotliwość co 7,5 minuty. Linia 201: NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Piastów Śląskich – E. J. Osmańczyka – Z. Pieniążka - Obrońców Tobruku - Księcia Bolesława – Księcia Janusza - Obozowa - Deotymy - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA (powrót: E. Ciołka) (kursy przez ul. Żołnierzy Wyklętych, tylko w wybranych godzinach w dni powszednie zostaną przywrócone po zakończeniu wakacji szkolnych) Autobusy linii 201 kursować będą co 15 minut w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu oraz co 20 minut w soboty i święta. Linia 284: NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Wrocławska - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa – E. KOCZARGI STARE - ... - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA Autobusy linii 714 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem oraz w soboty i święta. Linia 719: LESZNO - ... - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA Autobusy linii 719 kursować będą co 30 minut w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza szczytem, a także w soboty i święta. Linia 729: MARIEW - ... - Górczewska - METRO KSIĘCIA JANUSZA Autobusy linii 729 kursować będą co 60 minut w godzinach szczytu, co 120 minut poza szczytem oraz w soboty i święta.