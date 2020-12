Warszawa. Zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej w święta i ferie

W okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli oraz ferii zimowych zmienią się rozkłady kursowania komunikacji miejskiej.

Warszawski Transport Publiczny dostosował kursowanie komunikacji miejskiej do świątecznego rytmu i mniejszej liczby pasażerów.

W Wigilię będą obowiązywały sobotnie rozkłady jazdy, ale autobusy i tramwaje najbardziej popularnych linii oraz metro będą kursowały częściej. Ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej zostaną wprowadzone w godzinach popołudniowo-wieczornych.

W Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i święto Trzech Króli komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy.

24 grudnia (czwartek, Wigilia)

W Wigilię autobusy będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, ale autobusy najpopularniejszych linii będą kursowały częściej: 105, 120, 131, 138, 140, 145, 150, 162 (na trasie skróconej), 168, 186, 190, 199, 409/500, 507, 509, 517, 520, 523, 709, 719, 723, 739.

Na linie: 122, 141, 218, 512 i 707 wyjadą dłuższe autobusy. Na trasie Metro Młociny – Cmentarz Północny zostanie uruchomiona specjalna linia C40.

Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 195,196, 200, 206 i 501. Dla wybranych linii zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy: 106, 118, 126, 133, 152, 153, 189, 212, 234, 317, 519 i 522.

Autobusy linii 131 zostaną wycofane z Wilanowa i dojadą do Sadyby, a 228 do przystanku Wagonownia. Autobusy linii 164 około godz. 17.00 zostaną wycofane z Siekierek i będą dojeżdżały do Wilanowa. Od tej samej godziny autobusy linii 177 pojadą do pętli P+R Al. Krakowska.

Autobusy linii nocnych będą kursowały według weekendowych rozkładów jazdy, a linie N5x zgodnie z rozkładem niedzielnym.

Od godz. 16.00 autobusy będą stopniowo zjeżdżać do zajezdni. Przestaną wyjeżdżać w trasy autobusy linii: 102, 107, 109, 117, 118, 119, 121, 125, 129, 139, 156, 166, 182, 187, 188, 193, 201, 204, 219, 220, 222, 249, 251, 262, 269, 284, 504, 514, 518, 527, 735 i 736. Autobusy linii: 104, 108, 111, 114, 116, 131, 141, 149, 161, 165, 172, 179, 180, 181, 191, 194, 208, 209, 218, 221, 228, 255, 409/500, 503, 512, 520 będą kursowały rzadziej.

Dla tramwajów w Wigilię będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Zostanie zawieszone kursowanie linii: 11, 13, 14, 18 i 25. W porannym szczycie komunikacyjnym częściej będą podjeżdżały na przystanki tramwaje linii 2, 24, 26 i 31.

Po godz. 16.00 przestaną kursować tramwaje linii 4, 6, 22, 24, 27, 28 i 31 a linii 1, 2, 9, 17 i 33 będą podjeżdżały na przystanki rzadziej. Składy linii 7 od ok. godz. 17.00 będą jeździły na skróconej trasie Kawęczyńska-Bazylika – Pl. Narutowicza, natomiast linii 1, na wydłużonej do Żerania Wschodniego.

Metro będzie kursowało według sobotniego rozkładu jazdy, bez kursów nocnych. W godzinach 6.30-9.00 pociągi metra będą częściej wjeżdżały na stacje. Dla pociągów SKM będzie obowiązywał rozkład jazdy dnia powszedniego.

25-26 grudnia (piątek, sobota; święta Bożego Narodzenia)

W Boże Narodzenie w Warszawskim Transporcie Publicznym będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy.

Autobusy linii: 102, 107, 109, 117, 118, 121, 126, 129, 139, 156, 182, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 200. 201, 204, 206, 219, 220, 249, 256, 262, 269, 284, 501 i 527 nie wyjadą w trasy.

Autobusy niektórych linii będą podjeżdżały na przystanki z inną niż standardowo częstotliwością: 106, 108, 111, 112, 114, 122, 133, 136, 138, 141, 149, 152, 153, 165, 170, 172, 180, 189, 194, 212, 218, 255, 512.

Autobusy linii 131 zostaną wycofane z Wilanowa i dojadą do Sadyby. Autobusy linii 164 nie dojadą do Siekierek, tylko do Wilanowa, linii 177 do pętli P+R al. Krakowska, 228 do przystanku Wagonownia, a wybrane autobusy linii 251 przez Ogród Botaniczny. Dla autobusów linii nocnych, w nocy z 25 na 26 grudnia, będą obowiązywały weekendowe rozkłady jazdy, a dla linii N5x rozkłady niedzielne.

Kursowanie tramwajów linii: 11, 13, 14, 18, 25, 28 i 31 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 1, 2, 9, 17, 22 i 33 będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy. W metrze będzie obowiązywała zmieniona częstotliwość kursowania, a pociągi SKM pojadą według rozkładu dnia świątecznego.

27 grudnia (niedziela)

W niedzielę autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursowały praktycznie tak samo jak podczas świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia na trasę wyjadą autobusy linii 126, a 735 dojadą do przystanku Kupiecka. W noc z 27 na 28 grudnia wszystkie autobusy linii nocnych będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy.

28-31 grudnia (poniedziałek – czwartek)

Autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursowały według rozkładu jazdy dnia powszedniego.

W tych dniach na trasy nie wyjadą autobusy linii: 195, 196, 200, 206, 321, 339 i 501, a pomiędzy szczytami komunikacyjnymi również: 207, 314, 338 i 340. Autobusy linii 228 będą dojeżdżały do przystanku Wagonownia.

Zmienią się rozkłady jazdy autobusów linii: E-2,105, 114, 122, 133, 135, 140, 152, 165, 182, 191, 194, 207, 212, 218, 222, 308, 365, 507, 516, 519, 522, 523, 709.

Pociągi metra w godzinach szczytu podjadą na stacje co: 2.50 na linii M1 i 3.30 na M2.

Od poniedziałku 28 grudnia do odwołania zmienią się częstotliwości kursowania tramwajów – w godzinach szczytu z 4 min. do 5 i z 8 min. do 10 a poza szczytem z 6 min. do 7,5 i z 12 min. do 15.

1 stycznia (piątek, Nowy Rok)

W Nowy Rok w Warszawskim Transporcie Publicznym będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy oraz organizacja komunikacji miejskiej taka, jak w święta Bożego Narodzenia.

Autobusy linii nocnych – w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia – będą kursowały zgodnie z weekendowymi rozkładami jazdy.

6 stycznia (środa, Trzech Króli)

Tego dnia Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował tak samo jak w Boże Narodzenie, z tą jednak różnicą, że w noc z 5 na 6 stycznia autobusy nocne będą jeździły według rozkładów weekendowych (linie N5x– niedzielnych), a w noc z 6 na 7 stycznia – wszystkie linie nocne według rozkładów niedzielnych.

2-17 stycznia (bez 6 stycznia)

Autobusy, tramwaje, metro i SKM będą jeździły zgodnie z rozkładami dla danego dnia. Autobusy linii 228 dojadą do przystanku Wagonownia. Na trasy nie wyjadą autobusy linii: 200, 206, 321, 339, a w dniach 2-3 stycznia również linii 195, 196 i 501. Pomiędzy szczytami nie będą kursowały autobusy linii: 207, 314, 338 i 340. Zmienią się w tych dniach rozkłady jazdy linii: E-2, 105, 114, 118, 122, 133, 135, 140, 149, 152, 165, 182, 191, 194, 212, 218, 222, 308, 365, 507, 516, 523, 709 oraz 519 i 522 – tylko 2 i 3 stycznia. W weekendy nie wyjadą na tory składy linii 11 i 31.