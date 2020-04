Warszawa. Zmiany w ruchu na budowie metra i na Ochocie

Zmiany na budowie metra

- Roboty przy budowie szybu startowego dla tarcz TBM są już mocno zaawansowane. Teraz wykonawca bemowskiego odcinka II linii metra rozpocznie budowę szybu demontażowego, który znajdzie się pod północną jezdnią ul. Górczewskiej w rejonie centrum handlowego. Przypomnijmy, że na Bemowie tarcze wystartują z komory za stacją Powstańców Śląskich i będą drążyły tunele podziemnej kolei aż do torów odstawczych, przed stacją Księcia Janusza - wiedziała Karolina Gałecka rzecznik prasowa stołecznego ratusza.

W związku z tym w piątek ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej. Wyłączona zostanie jej północna jezdnia między ul. Góralską a wschodnim wyjazdem z centrum handlowego. Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię południową, w kierunku Śródmieścia. Kierowcy jadący od strony skrzyżowania z ulicami Księcia Janusza i Jana Olbrachta będą mogli dojechać wyłącznie do ul. Góralskiej. Dalej prosto, w kierunku Bemowa, pojadą tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki, pojazdy służb miejskich, MTON i posiadaczy identyfikatorów MW oraz motocykle, a także mieszkańcy budynków Górczewska 116 i 118. Nadal możliwy będzie wyjazd z centrum handlowego w lewo – w kierunku Śródmieścia.**

Warszawa. Budowa skrzyżowania na Ochocie

Również w piątek, 24 kwietnia, wykonawca przebudowy skrzyżowania ulic Grójeckiej, Racławickiej i Harfowej rozpocznie kolejny etap prac. Ok. godz. 8.00 zamknięty dla ruchu zostanie ok. 60-metrowy fragment ul. Harfowej za skrzyżowaniem z Grójecką. Dojazd do ul. Harfowej będzie możliwy ulicami Włodarzewską i Lutniową. Na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy rozpoczną się prace, związane z przebudową instalacji podziemnych.