Warszawa. Znalezisko z getta wywiezione z Polski. Policja zawiadomiona

Publikacją zaniepokojony jest resort kultury i dziedzictwa narodowego i przez mazowiecki konserwator zabytków. Wiadomo z niej, że w podziemnym bunkrze, odkrytym przypadkowo na placu budowy nowej inwestycji, przeleżały wiele dekad rzeczy, które były własnością mieszkańców getta. To stuletnie tefiliny, które służyły warszawskim Żydom do kultywowania obrzędów religijnych. Te przedmioty, zwane również filakteriami, mają postać niewielkich pudełeczek. Przechowywane są w nich ustępy Tory. W trakcie modlitw mężczyźni mają je umocowane na czole.

Oprócz cennych teflin w schronie była broń i książki. O bunkrze oraz jego zawartości napisały w poniedziałek izraelskie media - portal Israel Gayom i The Jerusalem Post. Tekst nie precyzuje lokalizacji podziemnego obiektu, ale nadmienia, że polskie władze celowo nie zostały zawiadomione o odkryciu, a z robotnikami negocjowali bezpośrednio przedstawiciele zajmującego się badaniami Holokaustu organizacją Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education, Documentation and Research.