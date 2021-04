Warszawa. Znamy nowego dyrektora Teatru Rampa

Jak podkreśla stołeczny ratusz w komunikacie, "komisja konkursowa uznała, że kandydatura Michała Walczaka w najwyższym stopniu spełnia przyjęte kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionej koncepcji programowej oraz koncepcji organizacyjnej Teatru Rampa na Targówku". Zaznaczono też, że przedstawiona przez Michała Walczaka koncepcja jest nowoczesna i odważna. Rozmowa z kandydatem dała podstawę do stwierdzenia, że zna on specyfikę pracy w teatrze oraz posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż dotacja od organizatora.